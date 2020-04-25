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Forbes: росія програє Україні у війні дронів на лінії фронту

26.04.2024 / 17:27
російські війська отримують обмежену кількість моделей безпілотників, які випускає єдиний в рф великий виробник на замовлення кремля.

Разом з тим в Україні працюють тисячі дрібних виробників, які постійно вдосконалюють дрони залежно від потреб фронту. Про це пише Forbes.

Через таку різницю в підходах росія програє у війні дронів, яка зараз відбувається на лінії фронту.

Видання наголошує, що в рф зараз існує єдиний великий виробник дронів, які використовуються на лінії фронту. Це компанія "судоплатов". Її власники відзвітували кремлю, що здатні виробляти по 30 тис. безпілотників на місяць. Але вони не працюють так, як хотілося б росіянам. Дрони "судоплатова" стандартні і це робить їх легкою мішенню. Адже бійці ЗСУ встановлюють частоту, на якій вони працюють, і після цього збивають.

"У районі Бахмута безпілотники "судоплатова" все ще працюють на тій самій частоті, вказаній виробником, і ворог успішно їх збиває", - цитує видання військового аналітика з ніком WarTranslated.

Окрім того, дрони, випущені централізованим підприємством мають низку недоліків. Злітає ледь третина виробів. Ще одна проблема - погана взаємодія сусідніх підрозділів, внаслідок чого вимикають систему перешкод і до техніки рф дістаються дрони ЗСУ. При цьому вищому керівництву просто не повідомляють про ці проблеми, тому вони лишаються не вирішеними.

"Все це починає виглядати як карма на роботі. Корумпована та автократична система стає жертвою власної корупції", - йдеться у публікації.

Натомість в Україні виробництво безпілотників децентралізоване. Існує близько 15 різних моделей, які активно використовуються на фронті. Українці також кращі в радіоелектронній боротьбі. Про це свідчить результативність ударів, яку проаналізували OSINT-розслідувачі. Зокрема, у квітні аналітик Andrew Perpetua відзначив, що пропорція ударів - чотири до одного: на 45 атак по російських підрозділах припадає по 12 по українських.

"Україна може будувати FPV швидше, ніж росія може будувати машини, і вони неухильно поглинають російські сили", - пише Forbes.

Forbes, дрони
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