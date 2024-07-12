У мзс росії відреагували на рішення США розмістити у Німеччині далекобійну зброю, - ЗМІ

Про це пише заявив заступник глави мзс рф сергій рябков, передають російські ЗМІ, пише УНН.

«Американо-німецька заява про намір у швидкій перспективі почати розгортання американських РСМД (ракети середньої та малої дальності - ред.) наземного базування в Європі - факт сумний через його деструктивність для регіональної безпеки і стратегічної стабільності, але цілком очікуваний. Необхідна робота з підготовки компенсуючих контрзаходів російськими профільними відомствами ведеться на системній основі», - заявив рябков.

За його словами, москва неодноразово попереджала, що дії США щодо створення для рф додаткових ракетних загроз не залишаться без належної реакції.

Він наголосив, що росія оголосить про свою реакцію, коли відповідне рішення буде прийнято.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що з 2026 року Сполучені Штати почнуть розміщувати на німецькій території далекобійні ударні системи, зокрема гіперзвукову зброю.