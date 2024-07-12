Європейська комісія продовжила дію безкоштовного роумінгу для українських біженців

Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.

"Комісія вітає п’яте продовження ще на дванадцять місяців добровільної угоди між 22 європейськими та сімома українськими телекомунікаційними операторами, щоб гарантувати, що біженці з України можуть залишатися на зв’язку через кордон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це стало можливим завдяки підписантам, які зобов’язалися взаємно знизити свої тарифи для з’єднання дзвінків через кордон.

Як наголошують в Єврокомісії, відповідна угода дозволить біженцям зв’язатися з родиною та друзями в Україні, і навпаки.

Зауважимо, у квітні 2022 року телекомунікаційні оператори ЄС та України вперше підписали спільну заяву про скоординовані зусилля щодо забезпечення та стабілізації доступного роумінгу та міжнародних дзвінків між ЄС та Україною.

А у квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС ухвалив пропозицію Єврокомісії щодо приєднання України до правил ЄС про роумінг.