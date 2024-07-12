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Столтенберг: росія не матиме можливості для нападу на країни НАТО одночасно з війною в Україні

11.07.2024 / 14:21
За даними, які є у розпорядженні НАТО, росія не готується до можливості нападу на держави-члени Альянсу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком засідання Євроатлантичної ради у Вашингтоні.

За словами генсека, росія не матиме можливості для такого нападу одночасно з війною в Україні.

"Ми не бачимо прямо зараз військової небезпеки для жодного з союзників, оскільки росія зараз повністю зайнята війною проти України", – пояснив він.

За даними НАТО, російська армія також знизила свої можливості для нового нападу. "Вони перемістили значну частину військ, які були розміщені уздовж фінського кордону, до України. Отже, ми не бачимо військової загрози, але ми бачимо гібридні, кібератаки, саботаж та інші дії проти союзників", – пояснив він.

НАТО, Столтенберг
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