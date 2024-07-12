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Орбан: Сі Цзіньпін допускає, що до кінця року відбудуться переговори між рф та Україною

11.07.2024 / 12:16
Європа повинна виступити з мирною ініціативою, не чекаючи на США, оскільки наступні два місяці війни в Україні будуть "найбільш драматичними". Про це у своєму листі до президента Європейської Ради Шарля Мішеля та лідерам Євросоюзу написав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це пише видання El Pais.

Орбан після візиту до москви та перемовин з російським диктатором володимиром путіним написав, що мирні пропозиції весни 2022 року досі актуальні. За його словами, китайський лідер Сі Цзіньпін також допускає, що до кінця року відбудуться переговори між рф та Україною.

"Згідно з планом, Кримський півострів залишався б під російською окупацією, але без українського визнання, Київ відмовився б від членства в НАТО, було б встановлено обмеження на чисельність і можливості українських Збройних сил, а кілька західних країн надали б гарантії безпеки та допомогу Україні, яка вже була б нейтральною країною, в разі нападу", - йдеться в матеріалі.

Також Орбан зазначив, що росія нібито позитивно сприйматиме можливі пропозиції щодо припинення вогню та дорожньої карти для мирних переговорів. Він заявив, що США наразі зайняті своїм виборчим процесом, тому не висунуть мирні пропозиції, тому, на його думку, це повинна зробити Європа. Орбан назвав політику Китаю "політикою миру".

Крим, Орбан, Сі Цзіньпін
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