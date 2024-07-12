Столтенберг: Ми рухаємося разом з Україною дедалі ближче й ближче до її членства у НАТО

Про це в середу у Вашингтоні під час спілкування з журналістами перед початком пленарної зустрічі Північноатлантичної ради на вищому рівні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Саме так керівник Альянсу відповів на запитання журналістів, чи вважає він шлях України до членства в НАТО незворотним.

«В тому, що стосується точних формулювань, я очікую, що союзники погодяться навколо потужної мови щодо членства України. Я утримаюся від коментарів, поки ми не матимемо погоджену заяву. Переговори тривають просто зараз. Я переконаний, що союзники погодять цю заяву пізніше сьогодні, тож я зможу невдовзі відповісти на це запитання більш детально», – сказав Столтенберг.

Він нагадав: для того, щоб прийняти або навіть запросити нового члена, Альянс має отримати консенсус серед своїх країн-членів. За його словами, всі союзники погоджуються, що Україна буде членом НАТО.

«Я не можу сказати, коли точно це відбудеться. Що я можу сказати – що ми рухаємося разом з Україною дедалі ближче й ближче до членства. І ми робимо це завдяки конкретним діям. Справа не лише у мові, що використовуватиметься у формулюваннях підсумкової декларації, це також вимагає конкретних дій», – наголосив генеральний секретар НАТО.

«Той факт, що ми маємо нині командування НАТО в Німеччині, до якого залучено 700 людей, логістичні хаби у східній частині Альянсу, щоб полегшити тренування та безпекову допомогу для України, все, що ми робимо в рамках довгострокових фінансових зобов’язань, у досягненні взаємосумісності, у поставках в Україну, наприклад, F-16, наша допомога у тренуванні, у розробці доктрин – все це створює дуже потужні рамкові умови, що наближають Україну до НАТО. Україна стане членом НАТО, коли для цього прийде правильний час», – додав Столтенберг.