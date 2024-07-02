Дипломат: Лідери Євросоюзу вирішили заморозити процес вступу Грузії до блоку

Про це заявив журналістам посол Європейського Союзу в Грузії Павло Герчинський, передає "Ехо Кавказу".

"Про рішення призупинення вступу дуже чітко заявили лідери ЄС після саміту Євроради. Я не можу собі уявити, що цього року Грузія рухатиметься вперед. Зробить кроки, тому що лідери Євросоюзу вирішили заморозити процес вступу. Тепер вони терпляче чекають більшої ясності від уряду Грузії", - сказав дипломат.

Водночас замороження €30 млн - лише перший крок. Будуть інші.

"Нашу пряму допомогу уряду Грузії скоротять. Ми постараємося перекласти цю пряму допомогу на громадянське суспільство і засоби масової інформації", - пояснив Герчинський.