Експерт про ситуацію в Грузії: Ухвалений у першому читанні закон відкликанню не підлягає

Конституціоналіст Вахушті Менабде вказав, що ухвалений у першому читанні закон відкликанню не підлягає, передає "Грузія online".

Влада зареєструвала два проєкти, а відкликати пообіцяла один. І це саме той, з яким це неможливо зробити. Другий законопроєкт передбачає жорсткіше покарання для "іноагентів". Його можливо відкликати, якщо всі його ініціатори зверніться з таким проханням до парламенту.

"Немає процедури відкликання проєкту, що пройшов перше читання. Такий законопроєкт має бути винесений на голосування і відхилений", - заявила вона. "Вони відступили лише на словах. Неможливо відкликати проєкт, ухвалений у першому читанні", – додав неурядовий експерт Сергі Капанадзе.

Опозиційна депутатка Ані Цитлідзе пояснила, що навіть у разі відхилення проєкту комітетами та сесійною залою є можливість повернутися до його розгляду протягом місяця.