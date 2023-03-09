пєсков: Що стосується якогось проукраїнського "доктора Зло", який усе це організував, то важко в це віриться

Про це передає УНН з посиланням на росЗМІ.

"Що стосується якогось проукраїнського "доктора Зло", який усе це організував, то важко в це віриться. Надто вже було складне завдання, яке було, напевно, під силу добре навченій державній спеціальній службі, яких не так багато в нашому світі", - сказав пєсков.

Заява кремля пролунала після того, як цього тижня газета New York Times повідомила, що офіційні особи США з'ясовують, чи не відповідає за вибухи "проукраїнська група".

The New York Times повідомила, що нові розвіддані, з якими ознайомилися офіційні особи США, припускають, що "проукраїнське угруповання", яке, ймовірно, складається з українців чи росіян, напало на газопроводи "Північний потік", але твердих висновків немає.

Слідчі у Швеції, Данії та Німеччині наразі проводять окремі розслідування.