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пєсков став більмом "ганьби" в очах путіна, - ЗМІ

22.08.2023 / 17:27
Речник президента росії володимира путіна дмитро пєсков зник з публічного простору.

Він третій тиждень не з'являється на публіці, повідомляє Telegram-канал BRIEF.

Востаннє пєсков брав участь у брифінгу у 4 серпня.

6 серпня The New York Times опублікували статтю про вибори у росії з цитатою пєскова.

"Наші президентські вибори – це не зовсім демократія, це дорога бюрократія. путін буде переобраний наступного року, набравши понад 90 відсотків голосів", – йшлося у ній.

Потім пєсков сказав, що його заяву неправильно інтерпретували.

російський політтехнолог та колишній спічрайтер путіна аббас галлямов вважає, що пєсков збрехав. На його думку, речник став більмом "ганьби" в очах путіна.

пєсков
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