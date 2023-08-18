пєсков став більмом "ганьби" в очах путіна, - ЗМІ

Він третій тиждень не з'являється на публіці, повідомляє Telegram-канал BRIEF.

Востаннє пєсков брав участь у брифінгу у 4 серпня.

6 серпня The New York Times опублікували статтю про вибори у росії з цитатою пєскова.

"Наші президентські вибори – це не зовсім демократія, це дорога бюрократія. путін буде переобраний наступного року, набравши понад 90 відсотків голосів", – йшлося у ній.

Потім пєсков сказав, що його заяву неправильно інтерпретували.

російський політтехнолог та колишній спічрайтер путіна аббас галлямов вважає, що пєсков збрехав. На його думку, речник став більмом "ганьби" в очах путіна.