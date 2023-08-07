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пєсков: Наразі підстав для мирної угоди з Києвом немає

07.08.2023 / 16:25
Країна-агресорка росія хоче контролювати усі українські регіони, які раніше були вписані до російської конституції.

Також у кремлі заявили, що не бачать підстав для мирної угоди з Україною і пригрозили "продовжувати так звану сво в майбутньому". Про це у коментарі New York Times заявив речник президента рф дмитро пєсков.

Журналісти видання поставили спікеру володимира путіна пряме питання, чи рф прагне окупувати ще більше українських територій.

У відповідь пєсков згадав російську конституцію, куди окупанти вписали як свої Крим, Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області України.

За його словами, рф "хоче контролювати всі регіони, які наразі записані в конституції країни як російські".

Ба більше, спікер кремля взявся погрожувати продовженням війни проти України "в осяжному майбутньому".

"Наразі підстав для мирної угоди з Києвом немає, операція в Україні продовжиться в осяжному майбутньому", – заявив він.

пєсков
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