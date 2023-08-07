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Ілон Маск розповів що робити, якщо вас звільнили через соцмережі

07.08.2023 / 18:30
Ілон Маск пообіцяв грошову компенсацію всім користувачам Twitter, які постраждали від активності в соцмережі.

Наприклад, деяких користувачів могли звільнити за лайки або репости різного контенту.

«Якщо з вами несправедливо обійшлися роботодавці через те, що ви розмістили або поставили лайк на цій платформі, ми оплатимо ваш судовий рахунок. Фінансування буде безлімітним, дайте нам знати», – заявив мільярдер.

Ілон додав, що також компанія звертатиметься до рад директорів підприємств, щоб врегулювати подібні інциденти.

Щоправда, керівник соцмережі так і не розповів, як саме потрібно повідомляти про подібні випадки. Утім, зарубіжні видання зазначили, що така ідея видається сумнівною, адже у компанії є борги за оренду офісів і судові позови на $14 млн за неоплачені рахунки.

Twitter, Ілон Маск
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