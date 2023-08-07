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Reuters: Хакери з КНДР можуть націлитися на своїх союзників, таких як росія, у спробі отримати критичні технології

08.08.2023 / 13:19
Група північнокорейських хакерів таємно зламувала комп'ютерні мережі одного з великих російських розробників ракет впродовж щонайменше п'яти місяців минулого року.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Видання виявило, що пов'язані з північнокорейським урядом команди кібершпигунів, які дослідники безпеки називають ScarCruft і Lazarus, таємно встановили приховані цифрові бекдори (програми для доступу до комп'ютера, сервера або іншого пристрою шляхом обходу аутентифікації), в системи НВО "Машинобудування", конструкторського бюро з розробки ракет, розташованого в місті реутов, передмісті москви. Згідно з технічними даними, вторгнення північно – корейських хакерів почалося приблизно наприкінці 2021 року і тривало до травня 2022 року.

За словами дослідника безпеки з американської компанії SentinelOne Тома Хегеля, який першим виявив компрометацію, хакери проникли в ІТ-середовище компанії, що дало їм можливість читати трафік електронної пошти, переходити між мережами та вилучати дані.

Команда аналітиків з безпеки SentinelOne виявила, що співробітник НКО Mash IT випадково виявив витік внутрішні комунікації своєї компанії, намагаючись розслідувати північнокорейську атаку, завантаживши докази на приватний портал, яким користуються дослідники кібербезпеки з усього світу.

У SentinelOne заявили, що впевнені, що за зломом стоїть Північна Корея, оскільки кібершпигуни повторно використовували раніше відоме шкідливе програмне забезпечення і шкідливу інфраструктуру, створену для здійснення інших вторгнень.

Впродовж кількох місяців після цифрового злому Пхеньян оголосив про кілька розробок у своїй програмі балістичних ракет, але точно невідомо, чи було це пов'язано з цим зломом. Експерти кажуть, що цей інцидент показує, як Північна Корея може націлитися навіть на своїх союзників, таких як росія, у спробі отримати критичні технології.

Новина про злом з'явилася невдовзі після поїздки до Пхеньяна минулого місяця міністра оборони росії сергія шойгу з нагоди 70-ї річниці Корейської війни. Це був перший візит російського міністра оборони до Північної Кореї з часу розпаду срср в 1991 році.

За словами експертів з ракетних технологій, компанія, що стала об'єктом атаки, широко відома як НВО "маш", є піонером у розробці гіперзвукових ракет, супутникових технологій та балістичних озброєнь нового покоління - трьох сфер, які становлять особливий інтерес для Північної Кореї відтоді, як вона розпочала свою місію зі створення міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), здатної завдати удару по континентальній частині Сполучених Штатів Америки.

У 2019 році президент рф володимир путін рекламував гіперзвукову ракету "циркон" НВО "маш" як "багатообіцяючу новинку", здатну рухатися зі швидкістю, що приблизно в дев'ять разів перевищує швидкість звуку.

Минулого місяця Північна Корея провела випробувальний запуск ракети "Hwasong-18", першої зі своїх МБР, що використовує тверде паливо. Цей метод заправки може дозволити швидше розгортати ракети під час війни, оскільки він не вимагає заправки на стартовому майданчику, що ускладнює відстеження і знищення ракет до їхнього запуску.

НВО "Маш" виробляє МБР SS-19, яка заправляється на заводі і герметично закривається - процес, відомий як "ампліфікація", що дає подібний стратегічний результат.

"Це важко зробити, тому що ракетне паливо, особливо окислювач, є дуже корозійним. Північна Корея оголосила, що робить те ж саме наприкінці 2021 року", - сказав Джеффрі Льюїс, дослідник ракет з Центру досліджень проблем нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна.

КНДР, Reuters, хакери
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