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В п’ятнадцяту річницю Боррель засудив окупацію росією грузинської території

08.08.2023 / 14:21
Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель засудив окупацією росією грузинської території в п’ятнадцяту річницю початку російсько-грузинської війни 7 серпня 2008 року.

Про це йдеться в заяві Борреля, опублікованій Європейською службою зовнішніх справ, повідомляє "Європейська правда".

Топ-дипломат ЄС підкреслив, що прихильність Європейського Союзу мирному врегулюванню конфлікту в Грузії сильна як ніколи.

"Ми засуджуємо тривалу військову присутність росії в Абхазії і Південній Осетії, що порушує міжнародне право й зобов'язання, взяті на себе росією в межах угоди від 12 серпня 2008 року, укладеної за посередництва Європейського Союзу", – зазначив він.

Боррель наголосив, що запроваджені окупаційною адміністрацією росії обмеження призвели до гуманітарних проблем і порушень прав місцевого населення.

Він запевнив, що Євросоюз готовий продовжувати свою участь у врегулюванні конфлікту, зокрема як співголова Женевських міжнародних дискусій і в межах діяльності спеціального представника та Моніторингової місії ЄС.

"Європейський Союз підтверджує готовність і надалі долучатися до роботи зі стабілізації та врегулювання конфлікту в Грузії та знову заявляє про тверду підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів", – підсумував топ-дипломат Євросоюзу.

Нагадаємо, росія ввела свої війська на територію Грузії 7 серпня 2008 року. За підсумками війни Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією. 26 серпня 2008 року росія визнала "незалежність" регіонів.

Боррель
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