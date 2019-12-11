Боррель: изменение санкций ЕС против РФ возможно только после разрешения украинского конфликта

"Отношения с Россией критически зависят от того, будет ли найдено решение конфликта с Украиной. Без этого не будет изменений в санкциях, установленных Европейским союзом для России", - сказал глава дипломатии ЕС во вторник в Париже на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

При этом Боррель приветствовал договоренности, достигнутые накануне на "нормандском саммите" во французской столице. "Это предварительный шаг для продолжения политического диалога о полном выполнении минских соглашений", - отметил глава европейской дипломатии.

Со своей стороны, оценивая итог саммита в "нормандском формате", Ле Дриан заявил, что стороны "вошли в позитивную логику". По его словам, это "позитивная спираль, которую надо сохранить".

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