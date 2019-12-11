Войти | Зарегистрироваться
16:21

среда,
11 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Боррель: изменение санкций ЕС против РФ возможно только после разрешения украинского конфликта

11.12.2019 / 15:46
Любое существенное изменение в отношениях Евросоюза с Россией зависит от поиска надежного решения для конфликта на Украине, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Отношения с Россией критически зависят от того, будет ли найдено решение конфликта с Украиной. Без этого не будет изменений в санкциях, установленных Европейским союзом для России", - сказал глава дипломатии ЕС во вторник в Париже на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

При этом Боррель приветствовал договоренности, достигнутые накануне на "нормандском саммите" во французской столице. "Это предварительный шаг для продолжения политического диалога о полном выполнении минских соглашений", - отметил глава европейской дипломатии.

Со своей стороны, оценивая итог саммита в "нормандском формате", Ле Дриан заявил, что стороны "вошли в позитивную логику". По его словам, это "позитивная спираль, которую надо сохранить".

Источник 

конфликт, РФ, Боррель
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.