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Урегулирование конфликта на Донбассе нельзя начинать с выборов - Кравчук

01.03.2021 / 13:45
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что урегулирование конфликта на Донбассе нельзя начинать с политических вопросов, сначала нужно решить вопросы безопасности и вопросы контроля над границей.

Об этом Кравчук заявил в интервью DW.

«По моему мнению, без изменения основных концептуальных позиций минского и нормандского форматов мы не сможем добиться каких-либо успехов в войне на Донбассе. Вот, возьмите комплекс мероприятий. Те, которые утверждены и одобрены Советом Безопасности ООН. 9-й пункт - сначала выборы, потом безопасность и границы. Но мы взрослые люди. Есть война. Можно ли в это время провести выборы? Ну как? Туда приехать? Они стреляют. Вот таких пунктов там немало. Надо изменить. Сначала надо вопрос безопасности решить. Решить вопрос границы, чтобы никто туда не лазил, как к себе за забор. А потом решать политические вопросы. То есть нельзя начинать с политических вопросов», - сказал Кравчук.

Он также отметил, что, по его мнению, переговоры в нормандском формате были бы более эффективными, если бы к ним присоединились США.

В этом контексте первый президент напомнил, что первые такие встречи начинались в Женеве, где среди присутствующих был госсекретарь США.

По мнению Кравчука, переговоры в нормандском формате можно проводить в Женеве или Париже, а минские нужно перенести.

«Нельзя проводить (переговоры - ред.) в стране, которая зависит от России на 100 процентов. Стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс. Это не стыкуется. Надо выбрать другое место для переговоров», - отметил Кравчук.

Как сообщалось, 17 февраля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции.

Источник

конфликт, РФ, Кравчук
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