Рудик розповів про неповагу та паскудство стосовно захисників країни

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Під час сесії Верховної Ради він висловив своє невдоволення "цинізмом" парламенту, особливо щодо відміни норми про демобілізацію. Рудик зазначив, що виключення із закону норми про демобілізацію є "глибокою неповагою та паскудством" стосовно захисників країни.

Він наголосив, що за наявності значного резерву у вигляді 156 тисяч військових пенсіонерів, 150 тисяч поліцейських та десятків тисяч липових інвалідів із правоохоронних органів можна і потрібно демобілізувати тих, хто вже віддав свій обов'язок на фронті.

Нардеп-фронтовик підкреслив, що Верховна Рада має лише один парламентський день, щоб внести необхідні поправки до закону і зробити його більш адекватним. Однак він визнає, що шанси на успіх невеликі. "У нас реально є лише один парламентський день, щоб повернути відповідні виправлення з зробити з безглуздої піар-історії більш-менш адекватний закон. Але, скажемо чесно, шанси не більше 1%. Здоровий глузд здається остаточно покинутим приміщення під куполом.", — констатував Рудик.