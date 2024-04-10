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Рудик розповів про неповагу та паскудство стосовно захисників країни

11.04.2024 / 08:00 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
Рудик розповів про неповагу та паскудство стосовно захисників країни
Мобілізація в Україні очима депутата-фронтовика - Сергій Рудик, який перебуває на передовій з березня 2022 року, різко розкритикував український закон про мобілізацію.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Під час сесії Верховної Ради він висловив своє невдоволення "цинізмом" парламенту, особливо щодо відміни норми про демобілізацію. Рудик зазначив, що виключення із закону норми про демобілізацію є "глибокою неповагою та паскудством" стосовно захисників країни.

Він наголосив, що за наявності значного резерву у вигляді 156 тисяч військових пенсіонерів, 150 тисяч поліцейських та десятків тисяч липових інвалідів із правоохоронних органів можна і потрібно демобілізувати тих, хто вже віддав свій обов'язок на фронті.

Нардеп-фронтовик підкреслив, що Верховна Рада має лише один парламентський день, щоб внести необхідні поправки до закону і зробити його більш адекватним. Однак він визнає, що шанси на успіх невеликі. "У нас реально є лише один парламентський день, щоб повернути відповідні виправлення з зробити з безглуздої піар-історії більш-менш адекватний закон. Але, скажемо чесно, шанси не більше 1%. Здоровий глузд здається остаточно покинутим приміщення під куполом.", — констатував Рудик.

Рудик, мобілізація
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