Представители ОПУ и "Слуги народа" периодически ведут переговоры с "Голосом" по поводу коалиции – Рудик

"Со мной циклически кто-то ведет переговоры, чтобы мы присоединились (в коалицию – ИФ). Время от времени на меня выходят представители или Офиса (президента – ред.), или партии "Слуга народа" с переговорами о том, где мы можем объединить наши усилия", – рассказала Рудик в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем она подчеркнула, что независимо от пребывания в коалиции или в оппозиции, "Голос" всегда поддерживает действия власти, которые "являются правильными для страны". В этом контексте политик обратила внимание на последние шаги президента Владимира Зеленского, которые вызывают у команды "Голоса" "большие надежды".

"Это действительно системные, проукраинские, государственные шаги, которые мы поддерживаем, и я искренне рада, что он их делает. Когда мы видим такие шаги, то говорим: "О, возможно, из этого что-то получится!". Но посмотрим, какими будут следующие, потому что это должны быть не два-три случайных государственных решения, а результат определенного плана. Тогда и будем говорить", – отметила она.

Отвечая на вопрос, какие должности в правительстве могли бы занять представители "Голоса" в случае вступления в коалицию со "Слугой народа", Рудик отметила: "Если будет несколько направлений, где мы можем полностью воплотить запланированные реформы, то мы готовы взяться за это и делать".

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