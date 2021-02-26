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Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США

26.02.2021 / 10:17
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №75/2021 о назначении Оксаны Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщается на официальном сайте главы Украинского государства 25 февраля.

Поздравляя Маркарову с назначением, Зеленский отметил, что ее кандидатура имеет три ключевых преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США. "Убежден, что эти три фактора являются формулой успеха для укрепления стратегического партнерства Украины и США", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что послу необходимо сосредоточиться в первую очередь на налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента США Джозефа Байдена, активно работать с Конгрессом США, поддерживать постоянный диалог с законодателями и укреплять двухпартийную поддержку Украины.

Зеленский акцентировал внимание на важности привлечения США к процессу урегулирования на Донбассе, а также к усилиям по деоккупации Крыма.

Отдельное внимание президент уделил необходимости усиления санкций США против РФ, в частности, в отношении проекта "Северный поток-2".

Принципиально важна и поддержка Вашингтоном евроатлантического курса Украины, прежде всего в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине ПДЧ.

Также, по словам президента, среди основных задач нового посла – способствовать продолжению поддержки Соединенными Штатами внутренней трансформации Украины для улучшения благосостояния украинских граждан.

"Также я уверен, что Оксана Маркарова покажет пример в развитии экономической дипломатии: в привлечении прямых иностранных инвестиций в Украину, в продвижении украинского экспорта и отстаивании интересов украинского бизнеса, что является особенно важным вопросом для всех наших дипломатических представителей, и чего я от них требую", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что Украина получила агреман на назначение экс-министра финансов Украины Оксаны Маркаровой послом Украины в США, в то же время отметив, что окончательное решение будет приниматься президентом Украины.

Источник

США, посол, указ, Маркарова
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