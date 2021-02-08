Стало известно, когда Маркарова поедет в США в качестве посла

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Она завершает реально уже все оформления. Это всегда длительный процесс. Назначение посла - это в среднем шесть месяцев от появления фамилии до отъезда этого человека уже непосредственно за границу... По-моему, в начале декабря мы запустили процесс по Маркаровой. Сейчас начало февраля, а мы уже на стадии выхода указа президента. То есть это финальный шаг. Затем она получит американские визы и едет".

По словам Кулебы, Украина заинтересована, чтобы американский посол также приехал в Киев как можно быстрее.

Напомним: 20 ноября Кулеба сообщил, что предложил экс-министра финансов Оксану Маркарову на должность посла Украины в США.

Он заверил, что доволен работой нынешнего посла Украины в США Владимира Ельченко и внесение кандидатуры нового посла не связано с вопросами к нему.

Оксана Маркарова была министром финансов Украины с 8 июня 2018 (до 22 ноября - и.о.) до 4 марта 2020 года, оставшись на посту после выборов в Верховную раду и смены правительства.

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