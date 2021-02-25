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Власть устроила очередную провокацию у офиса "Оппозиционной платформы – За жизнь"

25.02.2021 / 21:54
Власть прибегла к очередным провокациям в отношении "Оппозиционной платформы – За жизнь", сказано в заявлении политсилы.

В партии рассказали, что на территории рядом с ее офисом полицией был задержан автобус, в котором находились сотрудники фирмы "Шторм". Этот автобус был сознательно добавлен в ориентировку, поскольку ранее другой автобус этой марки фигурировал в инциденте на улице Ямской. Однако фото очевидцев свидетельствуют, что это было совсем другое транспортное средство, а не тот микроавтобус, который впоследствии полиция задержала у офиса ОПЗЖ.

"Мы уверены, что приказ о досмотре и обыске транспортного средства рядом с офисом нашей политической партии является не чем иным, как преследованием и попыткой запугать членов и сторонников политсилы, составляющей конкуренцию властной команде.

Импотентная "зеленая" команда, окончательно потерявшая доверие граждан и поддержку избирателей, всеми силами старается втянуть оппозицию в очередной скандал, чтобы отвлечь внимание народа от собственных провалов. Вне всякого сомнения, сегодняшние события возле офиса ОПЗЖ организованы с одной-единственной целью – оказать давление на нашу политическую силу, препятствовать ее нормальной работе.

Власть в который раз прибегла к своим излюбленным методам: травле, запугиванию и ущемлению прав. На этот раз – с использованием полиции", – сказано в заявлении.

Но, несмотря ни на что, "Оппозиционная платформа – За жизнь" ответственно заявляет, что продолжит отстаивать свою принципиальную позицию, защищать права и интересы рядовых украинцев, доносить до народа правду о произволе власти и беззаконии, царящем в государстве. Власти не удастся нас сломить ни санкциями, ни угрозами, ни политическим террором.

https://www.instagram.com/p/CLuAbgiASiB/?igshid=1kmy6uutgkgfx

Обратите внимание, автобус, который участвовал в инциденте на ул. Ямской, без антенны над лобовым стеклом, а автобус, задержанный около офиса ОПЗЖ, с антеннами.

провокация, Медведчук, ОПЗЖ
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