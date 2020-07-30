Войти | Зарегистрироваться
19:03

четверг,
30 июля
Онлайн
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Эксперт разоблачил партию Медведчука: ОПЗЖ – главный лоббист интересов Китая в Украине

30.07.2020 / 18:45
Решение президента Владимира Зеленского ввести безвизовый режим с Китаем и курос на сближение с КНР были приняты под влиянием прокремлевских сил.

Такое заявление в интервью изданию «Апостроф» сделал главный координатор грантовой организации FreeHongKongCentre Артур Харитонов.

«Безусловно, решение о безвизе с Китаем и общим сближением с ним было принято под влиянием прокремлевских сил», - заявил координатор грантового движения.

Харитонов аргументировал, что партия Медведчука поставила перед собой цель усилить сотрудничество Украины и КНР по всем стратегическим направлениям.

«ОПЗЖ – это абсолютно прокитайская партия, которая отвечает за лоббизм китайского бизнеса в Украине. Именно они сформировали междепутатскую группу «Один пояс – один путь», которая ставит цель усилить сотрудничество Украины и Китая на всех стратегических уровнях. Фактически это означает интервенцию КНР на все стратегические уровни. Пекин в первую очередь интересуется не нашими яблоками, а тяжелой промышленностью», - пояснил он.

«ОПЗЖ, безусловно, лоббирует интересы Пекина», - уверен координатор.

В подтверждение своих слов Харитонов привел аргумент, что глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук – это самый цитируемый украинский политик в китайских СМИ.

«Кум Владимира Путина Виктор Медведчук – это, наверное, наиболее цитируемый в китайской прессе украинский политик. Упоминания о нем появляются в «Синьхуа» (главное правительственное агентство КНР с штаб-квартирой в Пекине, - Ред.) и других … практически еженедельно», - аргументировал координатор грантового движения Артур Харитонов.

Источник 

Китай, Медведчук, ОПЗЖ, Харитонов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.