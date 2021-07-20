Политические репрессии не остановили Китай от сотрудничества именно с Медведчуком – Чаплыга

Так политический активист и блогер Михаил Чаплыга прокомментировал в Facebook новость о том, что Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Украине написал очень дружественное письмо главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

«ИНТЕРЕСНЫЙ поворот! Посол КНР от имени Компартии Китая написал письмо Медведчуку (ОПЗЖ), где отметил «что сотрудничество между политическими партиями динамично развивается и играет незаменимую роль в развитии двусторонних отношений между Китаем и Украиной», – сообщил активист.

При этом Чаплыга отметил, что руководство партии власти «Слуга народа» активно демонстрирует заинтересованность в сотрудничестве с Коммунистической партией Китая, но китайцы вместо этого публично заявляют о сотрудничестве с Виктором Медведчуком.

«Т. е. Арахамия, Арестович, руководство «приСлуг» из кожи вон лезет к Компартии Китая, а те отвечают Медведчуку и ОПЗЖ. При этом говорят, что уже давно и плодотворно сотрудничают... Да еще во благо всей страны, а не узкопартийных связей», – подчеркнул политический активист.

Чаплыга особо обратил внимание, что репрессии со стороны власти не остановили Китай от прямой коммуникации с Медведчуком.

«Вот это поворот! При этом самого Медведчука наш Зеленский посадил под домашний арест... Что не остановило Китай от прямой коммуникации», – констатировал активист.

«Интересно, Зеленский теперь откажется от Китая или выпустит Медведчука?» – задался вопросом политический активист и блогер Михаил Чаплыга.