Войти | Зарегистрироваться
18:35

вторник,
20 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Где в Украине зафиксирован самый высокий показатель уровня бедности: ответ социолога

20.07.2021 / 17:18
Ситуация с уровнем бедности в Украине была кризисной после введения весеннего локдауна в 2020 году. Самый высокий показатель наблюдался в крупных городах.

Об этом сообщила в интервью РБК-Украина директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

"С бедностью катастрофа была во II квартале прошлого года. Первый, весенний, локдаун был жестким: ни у кого не было запасов, никто не понимал, как приспособиться к этому. В III квартале бедность стала снижаться",- отметила социолог.

По ее словам, больше всего пострадал малый и микробизнес, а "поддержку им практически не предоставили".

"Микробизнес и малый бизнес в Киеве поднялся уже. Как только закончился первый карантин, открылись предприятия сферы обслуживания, и ситуация стала исправляться достаточно быстро. А следующие мероприятия (осенью, зимой) уже отразились гораздо меньше. Впрочем, окончательные выводы сделаем только тогда, когда будет доступна информация ",- уточнила Элла Либанова.

Она подчеркнула, что сильный рост бедности был зафиксирован в крупных городах Украины.

"В больших городах карантин лучше соблюдался. В малых городах написано "карантин" - ну, и написано. А в Киеве, Одессе, Харькове все-таки следили за его соблюдением",- добавила социолог.

Напомним, госслужба статистики Украины назвала количество украинцев за чертой бедности.

Источник

 

бедность, Либанова
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.