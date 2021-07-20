Где в Украине зафиксирован самый высокий показатель уровня бедности: ответ социолога

Об этом сообщила в интервью РБК-Украина директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

"С бедностью катастрофа была во II квартале прошлого года. Первый, весенний, локдаун был жестким: ни у кого не было запасов, никто не понимал, как приспособиться к этому. В III квартале бедность стала снижаться",- отметила социолог.

По ее словам, больше всего пострадал малый и микробизнес, а "поддержку им практически не предоставили".

"Микробизнес и малый бизнес в Киеве поднялся уже. Как только закончился первый карантин, открылись предприятия сферы обслуживания, и ситуация стала исправляться достаточно быстро. А следующие мероприятия (осенью, зимой) уже отразились гораздо меньше. Впрочем, окончательные выводы сделаем только тогда, когда будет доступна информация ",- уточнила Элла Либанова.

Она подчеркнула, что сильный рост бедности был зафиксирован в крупных городах Украины.

"В больших городах карантин лучше соблюдался. В малых городах написано "карантин" - ну, и написано. А в Киеве, Одессе, Харькове все-таки следили за его соблюдением",- добавила социолог.

Напомним, госслужба статистики Украины назвала количество украинцев за чертой бедности.

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