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Зеленський намагається переконати Китай використати свій вплив на росію

23.01.2025 / 09:10
Президент України Володимир Зеленський намагається переконати Китай використати свій вплив на росію, щоб допомогти припинити бойові дії, однак він висловив розчарування тим, що йому не вдається частіше розмовляти з головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Я впевнений, що він може підштовхнути путіна до миру... Президент Трамп найсильніший - і Сі Цзіньпін. Я думаю, що немає іншого союзника, який дійсно може це зробити. Його економіка, путін, дуже сильно залежить від Китаю", - сказав Зеленський в інтерв'ю головному редактору Bloomberg News Джону Міклтвейту.

Зеленський вважає, що угода під час мінських переговорів у 2015 році "була укладена через голови українців". Президент також наголосив на необхідності участі України, коли великі держави почнуть обговорювати її майбутнє.

"Ми не хочемо, щоб це відбувалося за спиною України. Я дуже вірю, що США цього не зроблять, хоча я не впевнений, що раніше цього не було. Тут я говорю не тільки про Америку, а й про деяких європейських партнерів", - наголосив президент.

Він наголосив, що без довгострокових зобов'язань з боку партнерів путін скористається припиненням вогню як можливістю переозброїтися, а потім почати новий наступ. За словами Зеленського, "закінчення війни має бути перемогою Трампа, а не путіна. путін для нього ніхто".

Трамп, Зеленський, Сі Цзіньпін
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