Трамп пригрозив росії новими податками, тарифами та санкціями, якщо війна проти України не припиниться

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У своєму пості на сайті Truth Social Дональд Трамп пригрозив накласти "високі рівні податків, тарифів і санкцій" на росію та її союзників, якщо вона не припинить вторгнення в Україну.

Пост з'явився після того, як Трамп не зміг виконати свою передвиборчу обіцянку припинити війну в країні протягом 24 годин після вступу на посаду.

"Я не хочу завдати шкоди росії. Я люблю російський народ, і в мене завжди були дуже хороші стосунки з президентом Ппутіним - і це попри те, що ліві радикали твердять про росію, росію, росію. Ми ніколи не повинні забувати, що росія допомогла нам виграти Другу світову війну, втративши при цьому майже 60 000 000 життів. З огляду на все це, я збираюся надати росії, чия економіка зазнає краху, і президенту путіну дуже велику послугу", - наголосив він.

Водночас Трамп закликав росіян піти на переговори зараз, щоб припинити війну до того, як вона стане гіршою.

"Якщо ми не укладемо "угоду", до того ж найближчим часом, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи та санкції на все, що росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам. Покінчімо з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом! Ми можемо зробити це легким або важким шляхом - і легкий шлях завжди кращий. Настав час "укласти угоду". Більше не має бути втрачено жодного життя!!!", - підкреслив президент.