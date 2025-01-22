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Зеленський: Сьогодні те, що є у наших військових на полі бою, – це близько 40% українське виробництво

22.01.2025 / 13:19
Наразі російське угрупування військ в Україні в тричі більше ніж на початку 2022 року. Йдеться про 608 тис. окупантів.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу  на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає УНН.

"Угруповування росії у 2022 році було десь близько 200 тис. Вони пішли таким угруповуванням…608 тис. російських військових знаходиться на території України. Тобто це угруповування в три рази більше ніж те, що на початку 2022 року пішло на нас. Тому, коли кажуть, що є достатньо допомоги, то порівняйте, що було тоді, а що відбувається  зараз", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що на початку російського вторгнення у 2022 році допомога Америки була 90%.

"Сьогодні те, що є у наших військових на полі бою, – це (близько - ред.) 40% українське виробництво, 40% США і (близько - ред.) 30% Європа. І це велика різниця, тому коли кажуть, як ми тримаємося, ми тримаємося за рахунок серйозного зростання вітчизняного виробництва й зростання виробництва в Європі й також зростання виробництва в США. Але цього недостатньо, ми зростали в рази, Європа так не зростала", - розповів Зеленський.

Давос, Зеленський
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