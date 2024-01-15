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Блінкен розповів про що говорив із Зеленським в Давосі

18.01.2024 / 12:16
США зосереджені на тому, щоб Україна мала те, що їй потрібно, аби міцно триматись протягом 2024 року.

Про це в держсекретар США Ентоні Блінкен розповів в інтерв'ю виданню CNBC.

Блінкен відповів на запитання журналіста, який поцікавився, про що держсекретар розмовляв із президентом України під час зустрічі в Давосі. Так, Блінкен сказав Володимиру Зеленському, що США зосереджені на російській агресії проти України, що триває.

"І навіть поки ми говоримо, росіяни продовжують запускати ракети по українській інфраструктурі, по цивільних, по житлових будинках. Отже, ми говорили (з Зеленським – ред.) про дві речі. Ми зосереджені на тому, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб міцно триматись протягом 2024 року", – сказав держсекретар США.

"Ми повинні переконатися, що разом з Конгресом ми отримаємо додаткове фінансування (на підтримку України – ред.), про яке попросив президент Байден. Ми дуже важко працюємо над цим. Я твердо вірю, що в обох палатах є підтримка з боку обох партій, нам просто потрібно цього досягти", – розповів Блінкен.

Держсекретар наголосив, що якщо США дозволять путіну вийти сухим з води та послабить допомогу Києву, тоді Вашингтон відкриє скриньку Пандори, і той не зупиниться на Україні та інших, і його приклад наслідуватимуть інші агресори.

"Думаю, тоді він пройдеться Україною та нападе на країни НАТО. І, звичайно, якщо він нападе на країну НАТО, ми маємо зобов'язання за статтею 5 НАТО працювати над наданням їм допомоги. Це безпосередньо стосується і нас. Ми хочемо запобігти цьому і переконатися, що цього не станеться", – резюмував Блінкен.

Давос, Зеленський, Блінкен
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