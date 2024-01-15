Китай має у своєму арсеналі 500 ядерних боєголовок, - дослідження

Зазначається, що за останні п’ять років Китай значно розширив свою поточну програму ядерної модернізації, розгорнувши більше типів і більшу кількість ядерних боєзарядів, ніж будь-коли раніше.

«За нашими оцінками, Китай зараз володіє приблизно 500 ядерними боєголовками, і ще більше перебуває у виробництві для озброєння майбутніх систем доставки. Наразі вважається, що Китай має один із ядерних арсеналів, що найшвидше зростає, серед дев’яти ядерних держав», – ідеться в дослідженні Китайська ядерна зброя, 2024 року.

У дослідженні йдеться, що Пекін виробив приблизно 440 ядерних боєголовок для доставки балістичними ракетами наземного й морського базування і бомбардувальниками.

Ймовірно, було виготовлено ще близько 60 боєголовок. Крім того, ще більше перебуває у процесі виробництва для оснащення ракет різного типу базування та бомбардувальників.

Зазначається, що з часу нашого попереднього дослідження про Китай у березні 2023 року Пекін продовжив розбудову трьох нових ракетних шахтних комплексів для твердопаливних міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), розширив будівництво нових шахт для рідкопаливних МБР DF-5, розробив нові варіанти МБР і вдосконалені стратегічні системи доставки.

«Китай ще більше розширив свої балістичні ракети середньої дальності подвійного призначення DF-26, які, ймовірно, повністю замінили балістичні ракети середньої дальності DF-21. На морі Китай переоснащує свої підводні ракетоносці типу 094 балістичними ракетами більшої дальності JL-3, що запускаються з підводних човнів», – йдеться у досліджденні.

Крім того, Китай нещодавно передоручив оперативну ядерну місію своїм бомбардувальникам і розробляє балістичну ракету повітряного базування, яка може мати ядерний потенціал. Загалом, ядерна експансія Китаю є однією з найбільших і найшвидших модернізаційних кампаній серед дев’яти ядерних держав.

За даними дослідження, наразі Китай має 216 ракет середнього радіусу дії, 134 МБР, 72 балістичні ракети на підводних човнах і 20 стратегічних бомбардувальників, які здатні нести загалом 438 ядерних боєприпасів.