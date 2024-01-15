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Столтенберг не бачить, що путін готовий до миру

17.01.2024 / 17:27
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не бачить, що російський президент володимир путін готовий до миру.

Під час панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі він закликав продовжувати військову підтримку України.

"Що ми можемо зробити, так це просто максимізувати ймовірність того, що на якомусь етапі президент путін зрозуміє, що продовження цієї війни матиме занадто високу ціну. І тоді на якомусь етапі йому доведеться сісти і домовлятися про якийсь справедливий і міцний мир, у якому Україна переважатиме як суверенна незалежна держава. І парадокс полягає в тому, що якщо ми хочемо, щоб це сталося, мирне і справедливе завершення цієї війни, шлях до нього - більше зброї для України", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО сказав, що чим більш надійною є військова підтримка, то більша ймовірність того, що дипломатія буде мати успіх. Те, що відбувається за столом переговорів дуже тісно пов'язане із ситуацією на полі бою.

"Немає жодних ознак того, що путін планує мир зараз, але він це зробить, коли зрозуміє, що ми не здамося, що у нас є військова міць, щоб підтримувати Україну", - підсумував він.

НАТО, Столтенберг
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