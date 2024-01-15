Орбан вкотре підтвердив свій спротив схваленню програми макрофінансової підтримки для України

Таке він вирішив повідомити журналістам під час пресконференції з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо 16 січня в Будапешті, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Орбан запевнив, що не проти допомоги Україні в принципі, але підкреслив, що "ми повинні зробити це таким чином, щоб не завдати шкоди бюджету ЄС".

"Але віддати 50 мільярдів євро з бюджету ЄС на чотири роки вперед – це порушення суверенітету і національних інтересів ЄС. Ми навіть не знаємо, що станеться через чверть року", – спробував він обґрунтувати свою позицію.

Прем’єр Угорщини наполіг, що будь-яка фінансова допомога Україні має бути відокремлена від бюджету ЄС і пропорційно економіці країн членів.

"Якщо Брюссель погодиться з цим, тоді буде допомога Україні поза бюджетом. Якщо ні, то я із сумом зупиню цей процес", – пообіцяв Орбан.