МИД: Орбан стремится создать анклав на Закарпатье

Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МИД Егор Божок, сообщает "Голос Америки".

"Осложнения в украинско-венгерских отношениях происходят не из Украины. Основной проблемой является так называемый венгерский ирредентизм, который ослепил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его соратников", - отметил Божок.

По его словам, в последние годы это создает проблему не только для Украины, но и для ряда стран-членов ЕС.

"Ключевым расхождением между Киевом и Будапештом сейчас является то, что мы называем тех, кто живет в Закарпатской области гражданами Украины венгерского происхождения, а Будапешт считает их венграми, которые живут на территории Закарпатья. И здесь я подчеркиваю - Закарпатья, даже не Закарпатской области Украины", - пояснил дипломат.

"Киев не согласен с конечной целью политики ирредентизма правительства Орбана, а именно с созданием венгерского анклава на территории Украины. Это то, чего они добились в Сербии, и почему противодействуют Словакия и Румыния", - добавил он.

Источник