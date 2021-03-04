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МИД Украины требует официальных извинений от премьера Словакии из-за его некорректного высказывания о Закарпатье

04.03.2021 / 12:17
В Министерство иностранных дел Украины был приглашен временный поверенный в делах Словацкой Республики в Украине Матуша Корбу, которому был выражен протест из-за некорректного высказывания премьер-министра Словакии Игоря Матовича.

В частности, во время интервью словацкому радио "Экспресс".

"Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений", сказано в комментарии МИД Украины на сайте ведомства.

Отмечается, что особенно оскорбительно для украинского народа звучат "такие шутки" в нынешних условиях агрессии РФ и временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и части Донбасса.

"Неуместные слова главы словацкого правительства диссонируют с последовательной позицией Словакии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матович за некорректные высказывания", - подчеркнули в МИД Украины.

Посол Украины Юрий Мушка также совершил соответствующий демарш в МИД Словацкой Республики.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что своими некорректными высказываниями об "обмене Закарпатья" на вакцину РФ премьер-министр Словакии Игорь Матович портит чрезвычайно дружественные и искренние отношения между Украиной и Словакией.

Как сообщают СМИ, ранее в ответ на вопрос журналиста о том, что пообещала Словакия РФ за поставку вакцины, Матович ответил "Закарпатскую Украину". После премьер заверил, что не давал РФ обещаний, и дал понять, что пошутил.

Источник

Закарпатье, МИД, Словакия, Матович
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