ГБР проверяет, помогал ли Порошенко бежать в Молдову судье Чаусу

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

ГБР открыло уголовное производство из-за информации, распространенной в СМИ, где отмечалось, что к организации незаконного вывоза судьи может быть причастно бывшее руководство государства. Сейчас следователи проверяют эти данные.

Квалификация статьи:

-незаконная переправка лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни или здоровья лица, которое незаконно переправляли через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения (ч. 2. ст. 332 Уголовного кодекса Украины);

-злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, 18 июля "Страна.ua" обнародовала интервью с "высокопоставленным полицейским, близким к экс-президенту" Антоном Шевцовым, который был обвинен в госизмене и пытался сбежать в Россию.

Он рассказал, что личная охрана экс-президента Петра Порошенко тайно вывезла судью Чауса в аэропорт, где он без прохождения контроля пересел на самолет и полетел в Молдову.

Это уже не первое дело, которое возбуждает ГБР против Петра Порошенко. В частности, несколько производств было открыто по заявлениям экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова.

9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Николая Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

6 сентября того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Чаус сбежал из Украины.

С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола.

1 марта 2017 Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила о намерениях требовать его выдачи Украины для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.

Детективы Национального антикоррупционного бюро передали в Генпрокуратуру документы для экстрадиции Чауса из Молдовы.

Защита Чауса заявляла, что будет добиваться его политического убежища в Молдове.

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