ГБР расследует дело по факту возможного использования судьями КС служебного положения для влияния на экс-главу суда Шевчука

"Есть в ГБР уголовное производство по факту злоупотребления бывшим главой Конституционного суда. Также есть уголовное производство по факту использования судьями КС служебного положения для осуществления влияния на главу Конституционного суда", - сказали в ГБР.

То есть, как пояснили в Бюро, есть два фактовых производства, они зарегистрированы 11 июля.

Напомним, 14 мая бывший на то время глава КС Шевчук был уволен с должности судьи Конституционного суда Украины на основании п. 3 ст. 21 закона Украины "О Конституционном суде Украины". В тот же день главой КС была избрана Наталья Шаптала.

Согласно п.3 ст.21 закона о КС, судью КС увольняют за совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение служебными обязанностями, что несовместимо со статусом судьи КС, или выявление его несоответствия занимаемой должности. Вопрос об увольнении судьи с должности по таким основаниям суд рассматривает на специальном пленарном заседании при наличии заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики суда.

21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным.

Окружной админсуд Киева открыл производство и назначил на 11 июня подготовительное заседание по делу об увольнении Шевчука с должности судьи Конституционного суда Украины.

Суд обязал ответчика - Конституционный суд - подать все материалы, которые были или должны быть приняты ими во внимание при принятии решения об увольнении Шевчука. Также Окружной админсуд истребует надлежащим образом заверенные копии стенограмм заседаний КС за 14 мая.

Шевчук просит суд признать противоправными действия КС относительно, по его мнению, незаконного увольнения с должности судьи КС. Кроме этого, истец просит признать противоправным и отменить постановление КС о его увольнении с должности судьи КС.

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