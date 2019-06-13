Против экс-главы Конституционного суда открыто уголовное дело

Об этом рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением бывшим председателем Конституционного Суда", - сказала она.

По ее словам, дело было возбуждено после обращения народного депутата, в котором говорилось, что экс-глава КСУ незаконно назначил себе внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам.

Сообщается, что сейчас следователи проверяют действия бывшего председателя КСУ на признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

Напомним: 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнениеСтанислава Шевчука с должности судьи.

Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в действиях Шевчука.

Перед этим коллеги выразили недоверие Шевчуку, пытаясь заставить его самостоятельно уйти с должности.

Вместо Шевчука суд возглавила Наталья Шаптала, которую в 2014 году Верховная Рада предлагала уволить из-за нарушений во время президентства Януковича.

Сам Шевчук сказал, что считает свою отставку преступлением, "антиконституционным переворотом", за которым стоит президент Петр Порошенко.

Шевчук собирается возобновляться в должности через суд.

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