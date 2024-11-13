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Єрмак: Дозвіл Байдена наносити удари по рф є важливим рішенням

22.11.2024 / 09:10
Дозвіл президента США Джо Байдена наносити Україні удари по Курській області рф для захисту є важливим рішенням, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Краще пізно, ніж ніколи, це важливе рішення, я не можу вам розповісти подробиць, окрім того, що сказав президент Зеленський, нехай результати на полі говорять самі за себе", - сказав Єрмак в ефірі італійської телевізійної передачі TG1, відповідаючи на запитання, чи не дозволили США завдавати ударів по військових об'єктах у рф занадто пізно.

Глава ОП наголосив, що росія нападає на Україну щодня і щоночі, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі, навіть по дитячих лікарнях, тоді як Україна завжди завдає ударів тільки по військових об'єктах.

"путін оголосив про зміну ядерної доктрини, готовий використати її, якщо росія відчує загрозу. Насправді путін ніколи не переставав погрожувати світові ядерною енергією, він уже зробив це, коли Фінляндія вирішила вступити в НАТО", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, 17 листопада Байден за два місяці до закінчення свого президентського терміну вперше дозволив українським військовим використовувати систему, відому як ATACMS, для захисту своїх військ у Курській області рф у відповідь на рішення рф ввести в бій північнокорейські війська.

байер, Єрмак
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