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Зеленська розповіла Папі Римському про злочини росіян в Україні

21.11.2024 / 18:30
Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з Папою Римським Франциском. Під час особистої аудієнції вона розповіла йому про російські атаки на мирні міста та вбивства українців.

Олена Зеленська разом із першою віцепрем’єр-міністеркою та міністеркою економіки України Юлією Свириденко зустрілися з Папою Римським Франциском в Апостольському палаці Ватикану.

Під час аудієнції перша леді подякувала Папі Римському за підтримку України у звільненні українських військовослужбовців. Вона наголосила, що необхідно посилити тиск на росію, щоб врятувати більше невинних життів.

«Сподіваємося, авторитет Святого Престолу допоможе врятувати більше невинних життів, які мають право бути в безпеці на рідній землі», – сказала Зеленська.

Олена Зеленська та Папа Франциск обговорили питання звільнення українців із російського полону та повернення дітей, яких росія депортувала з України.

Як символ вдячності та надії на мир, перша леді передала Папі тарілку з ручним розписом Святий Миколай. Вона зазначила, що сподівається на те, що мир і безпека для українців стануть реальністю, а не лише бажаннями.

Також Зеленська взяла участь у спільній для гостей з усього світу церемонії на площі Святого Петра.

Зазначається, що Зеленська прибула до Італії та Ватикану, щоб взяти участь в урочистій месі з нагоди тисячного дня від початку повномасштабної війни рф проти України.

Ватикан, Свириденко, Папа Римський, Зеленська
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