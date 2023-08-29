Ватикан: Папа Римський не мав наміру вихваляти імперіалістську логіку та правителів росії

Про це сказано у заяві глави пресслужби Ватикану Маттео Бруні у вівторок, 29 серпня.

"У словах привітання, спонтанно звернених до деяких молодих російських католиків кілька днів тому, як явно випливає з контексту, в якому вони були вимовлені, Папа хотів підбадьорити молодих людей, щоб вони зберігали та просували те, що є позитивним у великій російській культурно-духовній спадщині, і, безумовно, він не мав наміру вихваляти імперіалістську логіку та правителів, яких згадав, щоб вказати на деякі відповідні історичні періоди", – пояснив Бруні.

Також слова Понтифіка роз'яснив Комунікат Апостольської Нунціатури в Україні.

Там заявили, що після онлайн підключення Папи Франциска до всеросійської зустрічі католицької молоді 25 серпня 2023 року в українських та міжнародних засобах масової інформації виникли дискусії щодо певних слів, сказаних Понтифіком з цієї нагоди. Зокрема, нібито він закликав молодих російських католиків брати приклад з певних російських історичних діячів, відомих своїми імперіалістичними та експансіоністськими ідеями та діями, які здійснювалися на шкоду сусіднім народам, в тому числі й українського народу.

"Це Папське Представництво рішуче відкидає вищезгадані інтерпретації, оскільки Папа Франциск ніколи не закликав до імперіалістичних ідей. Навпаки, він є рішучим противником і критиком будь-якої форми імперіалізму чи колоніалізму, в усіх народів і ситуаціях. Слова Римського Понтифіка від 25 серпня слід інтерпретувати в цьому ж світлі", - йдеться у заяві.