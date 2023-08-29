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Фіала: Замороження війни в Україні дуже небезпечно, але це треба тримати в голові

29.08.2023 / 17:27
Замороження війни в Україні є дуже небезпечним сценарієм. Але його "треба тримати в голові".

Про це на нараді чеських послів заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає видання Ceske Noviny.

Фіала зазначив, шанси на швидке вирішення конфлікту невеликі і стають дедалі меншими, адже наслідки російської агресії численні, і вони також певною мірою сприяють нервозності, яку відчувають у Чехії.

"Навіть на думку багатьох аналітиків існує загроза тупикової ситуації і реальність замороженого конфлікту. Я не думаю, що це єдиний сценарій, за яким треба йти, але ми також повинні тримати його в голові і думати про нього в наших стратегіях", – сказав глава чеського уряду.

Він також додав, що Чехія повинна продовжувати свою військову та іншу допомогу Україні, а також підтримувати її інтеграцію до ЄС та НАТО, одночасно готуючись до післявоєнної відбудови країни.

Фіала
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