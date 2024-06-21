Войти | Зарегистрироваться
18:30

четверг,
27 июня
Онлайн
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Країна
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Україна отримала першу партію снарядів в рамках чеської ініціативи

26.06.2024 / 14:21
До України доставили першу партію боєприпасів в рамках чеської ініціативи із закупівлі снарядів для нашої держави.

До України доставили першу партію боєприпасів в рамках чеської ініціативи із закупівлі снарядів для нашої держави.

Як пише "Європейська правда", про це в X (Twitter) написав прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

За його словами, снаряди прибули до України "деякий час тому".

"Перша партія боєприпасів від нашої ініціативи прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все, що від нас залежить", – написав Фіала. Він не уточнив, про який обсяг та калібр снарядів іде мова.

У середині червня глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявляв, що снаряди, придбані з-за меж Європейського Союзу в межах започаткованої Чехією ініціативи, "цими днями" прибувають до України.

Чехія, Фіала
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 июня
26 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.