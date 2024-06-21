Україна отримала першу партію снарядів в рамках чеської ініціативи

До України доставили першу партію боєприпасів в рамках чеської ініціативи із закупівлі снарядів для нашої держави.

Як пише "Європейська правда", про це в X (Twitter) написав прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

За його словами, снаряди прибули до України "деякий час тому".

"Перша партія боєприпасів від нашої ініціативи прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все, що від нас залежить", – написав Фіала. Він не уточнив, про який обсяг та калібр снарядів іде мова.

У середині червня глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявляв, що снаряди, придбані з-за меж Європейського Союзу в межах започаткованої Чехією ініціативи, "цими днями" прибувають до України.