Войти | Зарегистрироваться
16:05

среда,
26 июня
Онлайн
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Країна
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Active Group: Порошенко очолив антирейтинг політиків

26.06.2024 / 12:16
Народний депутат Петро Порошенко очолив список політиків із найвищим антирейтингом. Загалом йому не довіряють понад 75% українців, а близько 64% впевнені у шкідливості його діяльності для України у війні з рф.

Про це йдеться в соціологічному дослідженні «Active Group» на тему «Настрої українців і ставлення до політичних лідерів» презентованому в інформагентстві "Інтерфакс-Україна".

Найменше з усіх політиків довіряють Петру Порошенку – 75,3%, тоді як повністю довіряють йому лише 5,3% опитаних.

Відповідаючи на питання: «Діяльність політика шкодить чи допомагає Україні у війні з рф?», 63,6% респондентів заявили, що вважають діяльність Порошенка шкідливою.

Близько 71% опитаних вважає, що міжнародна діяльність лідера «Євросолідарності» несе негатив для держави.

В українців також запитали, що вони думають щодо заяв політиків про їх допомогу ЗСУ. Лише 7% вважають, що Порошенко допомагає військовим. А понад 72% опитуваних впевнені, що депутат займається тільки піаром. Натомість, таку думку поділяють і військові – минулого тижня бійці заявили, що тисячі бордів на мільйони гривень з рекламою Порошенка по всій країні – спекуляція на ЗСУ.

Натомість, понад 60% українців найбільше серед політиків довіряють Президенту України Володимиру Зеленському; понад 82% опитаних назвали його міжнародну діяльність позитивною для України.

Дослідження проводилось компанією «Active Group» за допомогою онлайн-панелі «SunFlower Sociology». Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 2000 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 19 червня 2024 р.

Порошенко, дослідження, Active Group
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
26 июня
25 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.