Active Group: Порошенко очолив антирейтинг політиків

Про це йдеться в соціологічному дослідженні «Active Group» на тему «Настрої українців і ставлення до політичних лідерів» презентованому в інформагентстві "Інтерфакс-Україна".

Найменше з усіх політиків довіряють Петру Порошенку – 75,3%, тоді як повністю довіряють йому лише 5,3% опитаних.

Відповідаючи на питання: «Діяльність політика шкодить чи допомагає Україні у війні з рф?», 63,6% респондентів заявили, що вважають діяльність Порошенка шкідливою.

Близько 71% опитаних вважає, що міжнародна діяльність лідера «Євросолідарності» несе негатив для держави.

В українців також запитали, що вони думають щодо заяв політиків про їх допомогу ЗСУ. Лише 7% вважають, що Порошенко допомагає військовим. А понад 72% опитуваних впевнені, що депутат займається тільки піаром. Натомість, таку думку поділяють і військові – минулого тижня бійці заявили, що тисячі бордів на мільйони гривень з рекламою Порошенка по всій країні – спекуляція на ЗСУ.

Натомість, понад 60% українців найбільше серед політиків довіряють Президенту України Володимиру Зеленському; понад 82% опитаних назвали його міжнародну діяльність позитивною для України.

Дослідження проводилось компанією «Active Group» за допомогою онлайн-панелі «SunFlower Sociology». Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 2000 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 19 червня 2024 р.