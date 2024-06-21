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Мудра: Після рішення ЄСПЛ щодо злочинів росії в Криму суд зможе перейти до розгляду індивідуальних заяв

26.06.2024 / 10:12
25 червня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) оголосив рішення по суті в першій міждержавній справі «Україна проти росії (щодо Криму)», визнавши існування численних порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму з боку держави-агресора. Після цього суд зможе перейти до розгляду індивідуальних заяв.

Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, повідомляється на сайті глави Української держави, передає Укрінформ.

«Це рішення є першим, у якому міжнародна судова інстанція визнала рф відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав і свобод людини на тимчасово окупованій території півострова Крим. Тепер ЄСПЛ зможе перейти до розгляду індивідуальних заяв», – розповіла Мудра.

У повідомленні на сайті Президента відзначається, що ЄСПЛ визнав уряд російської федерації відповідальним за адміністративну практику порушень прав людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. У рішенні ЄСПЛ вказав, що уряд України надав вичерпні докази систематичних порушень з боку представників рф та підконтрольних їм осіб прав і свобод людини. Йдеться, зокрема, про незаконні затримання та обшуки, жорстоке поводження, переслідування представників релігійної спільноти та кримських татар, припинення діяльності українських та кримськотатарських медіа, заборону української мови в школах.

ЄСПЛ також зазначив, що російська федерація відповідальна за порушення прав українських політичних в’язнів – осіб, яких переслідує рф за їхню проукраїнську позицію.

Мудра
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