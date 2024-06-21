Мудра: Після рішення ЄСПЛ щодо злочинів росії в Криму суд зможе перейти до розгляду індивідуальних заяв

Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, повідомляється на сайті глави Української держави, передає Укрінформ.

«Це рішення є першим, у якому міжнародна судова інстанція визнала рф відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав і свобод людини на тимчасово окупованій території півострова Крим. Тепер ЄСПЛ зможе перейти до розгляду індивідуальних заяв», – розповіла Мудра.

У повідомленні на сайті Президента відзначається, що ЄСПЛ визнав уряд російської федерації відповідальним за адміністративну практику порушень прав людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. У рішенні ЄСПЛ вказав, що уряд України надав вичерпні докази систематичних порушень з боку представників рф та підконтрольних їм осіб прав і свобод людини. Йдеться, зокрема, про незаконні затримання та обшуки, жорстоке поводження, переслідування представників релігійної спільноти та кримських татар, припинення діяльності українських та кримськотатарських медіа, заборону української мови в школах.

ЄСПЛ також зазначив, що російська федерація відповідальна за порушення прав українських політичних в’язнів – осіб, яких переслідує рф за їхню проукраїнську позицію.