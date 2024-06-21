Адвокат: Працівники ДСНС мають відстрочку від мобілізації ще на три місяці

4 червня 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про автоматичне продовження бронювання для тих військовозобов’язаних, термін дії відстрочки яких закінчувався після 7 травня 2024 року. Це стосується всіх, хто отримав відстрочку відповідно до постанови №76.

Ситуацію щодо бронювання працівників ДСНС прокоментувала адвокат ЮКК DE-JURE Лариса Кісь.

Працівники ДСНС мають відстрочку від мобілізації ще на три місяці. Міністерство економіки не видаватиме нових наказів щодо цих відстрочок, адже продовження відбувається автоматично.

Це рішення ухвалено з метою забезпечити стабільну роботу підприємств, які критично важливі для економіки та оборони країни, та зменшити адміністративне навантаження на бізнес та органи влади.

«Тобто до серпня заброньовані працівники ДСНС не позбавляються цього статусу», – сказала адвокат.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 25 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в ДСНС.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів, близько 90% рятувальників отримали бронювання від мобілізації під час воєнного стану.

Проте 10% співробітникам ДСНС пропонують вибір мобілізовуватися до лав Збройних сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.

Кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС і Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення міністра внутрішніх справ, пояснив очільник МВС Ігор Клименко.

За його словами, працівники підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери та інші) мають бути заброньованими від мобілізації повним складом, щоб не нашкодити роботі ДСНС.

«Бронювання зазвичай триває до двох місяців, а бронь надається на шість місяців. Для завчасного бронювання працівників керівники ДСНС повинні подавати документи вже зараз», – зазначила адвокат.