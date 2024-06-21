Демченко: росія зараз не має на території білорусі сил, достатніх для здійснення вторгнення в Україну

Про це 24 червня заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Gazeta.ua.

"білорусь неодноразово проводила чи то навчання, чи то перевірку готовності своїх військ. Звісно, за всім, що відбувається на території білорусі, активно стежать підрозділи розвідки, для того щоб розуміти, наскільки ситуація може мати загрозливий характер для України. Попри все, на даний момент, ми не фіксуємо переміщення поряд із нашим кордоном ні техніки, ані особового складу, зокрема з підрозділів армії білорусі", - сказав він.

росія зараз не має на території білорусі сил, достатніх для здійснення вторгнення на територію України. Раніше росія вивела свої підрозділи, які перебували там на навчаннях. Нові країна-агресорка не завела.

Водночас речник ДПСУ наголосив, що потрібно бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, оскільки рф будь-коли може продовжити перекидати свої підрозділи до білорусі.

"Тому цей напрямок для нас є також пріоритетним і залишається загрозливим. Тому ми укріплюємо всю протяжність кордону з білоруссю, від Волині до Чернігівщини. Укріплюємо і лінію кордону, і прикордоння для того, щоб усі наші воїни, зокрема складових ДПСУ, мали всі можливості відбити будь-яку атаку і протидіяти будь-якій загрозі", - наголосив Демченко.