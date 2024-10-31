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Шольц: Україна не повинна залишитися самотньою, і це питання повинно обговорюватися
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Трамп призначить спецпредставника по Україні, - ЗМІ
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Помпео: Президент Трамп не дозволить путіну прокотитися через Україну
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Депутат: Франція надасть Україні шість Mirage 2000-5F з повною підтримкою
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Макрон: Подальша підтримка України має залишатися беззаперечним пріоритетом
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Как заработать на теплице06.11.2024 / 01:07
Может ли иностранец создать компанию в Эстонии?23.10.2024 / 20:29Одно из перспективных предпринимательских направлений в Европейском союзе – это Эстония. Локация идеально подходит для разных сфер бизнеса. Для регистрации компании в этой юрисдикции необходимо выполнить ряд простых условий, что выгодно отличает страну от других в Европе. На фоне этого очень часто появляются вопросы: «Может ли иностранец создать компанию в Эстонии? Что для этого нужно?». Компания Maira Consult готова подробно ответить на них на своих консультациях.Последние новости рубрики
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Укргідроенерго витратив 1 мільярд на захист Кременчуцької гідроелектростанції
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Гетманцев назвав "дуже небезпечним" відновлення протиправної діяльності "сірих" виробників тютюну
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Урсула фон дер Ляєн запропонувала збільшити постачання до ЄС американського ЗПГ
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Reuters: Німеччина продовжить допомогу Україні у 2025 році
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ОПУ і ЄІБ: Необхідно відновити транспортну та логістичну інфраструктуру між Україною та ЄС
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Как шить дома: советы по выбору швейной машины28.10.2024 / 23:18Еще пару десятков лет назад швейные машинки приобретались домой исключительно для профессионального использования. Актуальное количество моделей же позволяет найти подходящую машинку как для хобби, так и для реализации возможности подшить одежду себе и близким в любое время. О том, какой должна быть подходящая швейная машина, следует поговорить предметно.
Ресвератрол: секреты красного вина и его польза для человека27.09.2024 / 09:45Последние новости рубрики
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Системи караоке для домашнього та професійного використання01.11.2024 / 16:55Відвідування караоке-клубів – популярна розвага, яка об’єднує людей різного віку та статусу та дає можливість виконувати свої улюблені пісні на сцені. Але почувати себе зіркою можна не лише в ресторані, але й вдома, влаштував затишний сімейний вечір, або веселу вечірку з друзями. Караоке-система буде актуальною на будь-якому заході, де люблять співати.Последние новости рубрики
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