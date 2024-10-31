Депутат: Франція надасть Україні шість Mirage 2000-5F з повною підтримкою

Про це повідомляє OpexNews у вівторок, 12 листопада.

Вказано, що депутат французького парламенту Франк Джілетті повідомив про це у бюджетному висновку щодо підготовки та використання сил авіації.

Депутат Франк Джілетті вказує, що Франція надасть Україні шість Mirage 2000-5F з повною підтримкою, – йдеться у повідомленні.

За його оцінками, можливості щодо передачі Україні цих літаків обмежені через темпи поставок Франції більш сучасних винищувачів Dassault Rafale.