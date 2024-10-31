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Помпео: Президент Трамп не дозволить путіну прокотитися через Україну

13.11.2024 / 17:27
Позиція новообраного президента США Дональда Трампа щодо розв'язаної росією війни проти України стане більш жорсткою після вступу на посаду.

Про це на Глобальному форумі у Нью-Йорку заявив колишній державний секретар та соратник Трампа Майк Помпео, повідомляє Fortune.

"Президент Трамп не дозволить володимиру путіну прокотитися через Україну. Припинення фінансування українців призведе до цього, і про це йому скаже вся його команда", - зазначив Помпео.

Він сподівається, що Трамп зрозуміє необхідність твердої позиції Заходу стосовно війни путіна проти України.

"Критично важливо, щоб Захід сприймався як такий, що протистоїть цьому головорізу і жахливому хлопцю і не дозволяє злу тріумфувати. Я дуже сподіваюся, що президент Трамп зрозуміє цю необхідність", - наголосив американський політик.

Трамп, Помпео
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