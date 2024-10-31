Трамп призначить спецпредставника по Україні, - ЗМІ

Про це повідомило в середу видання Fox News Digital із посиланням на кілька джерел.

«Скоро ви побачите високопоставленого спецпредставника, людину з великим рівнем довіри, якій отримає завдання знайти рішення, досягти мирного врегулювання», - цитує видання одне із джерел.

При цьому не наводиться додаткових деталей щодо можливого кандидата, а також повноважень, які матиме цей посадовець.

Водночас зазначається, що обраний президент США Дональд Трамп «із блискавичною швидкістю» оприлюднює імена призначенців у новій адміністрації.