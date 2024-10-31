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Шольц: Україна не повинна залишитися самотньою, і це питання повинно обговорюватися

14.11.2024 / 15:23
Канцлер Німеччини Олаф Шольц взяв участь у дебатах у Бундестазі, де заявив, що в грудні порушить питання про довіру уряду, а дострокові вибори можуть відбутися наприкінці лютого. У своєму зверненні до депутатів він також висловився щодо підтримки України.

Про це повідомляє Bild у середу, 13 листопада.

"Ми повинні забезпечити, щоб Україна мала перспективи як демократична, суверенна нація. Вона не повинна залишитися самотньою, і це питання повинно обговорюватися. Ми підтверджуємо нашу солідарність і підтримку Україні", - наголосив канцлер.

Однак, заявив Шольц, важливо також, робити все можливе для уникнення подальшої ескалації у цій війні та уникали прямої участі у конфлікті. Він зокрема заявив, що зробив особистий внесок у те, щоб не допустити ескалації. І додав, що країна, яка робить найбільше в Європі для підтримки України, також повинна дбати про те, щоб не сталося загострення ситуації.

"Повторюю власну позицію: я проти того, щоб поставленою нами зброєю обстрілювали цілі в глибині території росії. І я не зміню позицію щодо постачань крилатих ракет з Німеччини. І про це ми також зможемо дискутувати перед новими виборами", - заявив Шольц.

Шольц
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